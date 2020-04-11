توبا بويوكستون: هذا الشخص "ساحر".. أعشقه وأفضله على الجميع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفت الفنانة التركية توبا بويوكستون، 38 عامًا، زميلها الفنان أنجين أكيوريك بـ"الساحر"، وأكدت بأنها تتمنى العمل معه مجددا، بعد أن جمعهما مسلسل "العشق الأسود" وحظي بمتابعة جماهيرية واسعة.

وقالت بويوكستون إنها تريد العمل مع أكيورك مجددًا، واصفة عملهما السابق "العشق الأسود" بأنه كان جميلاً جدًا.

وكشفت الفنانة التركية المعروفة عربيًا باسم "لميس" عن سر بشأنهما وذلك بقيام جامعة تركية بإجراء دراسة عن تناسقها مع أكيورك، وحركاتهما، وكيف ظهرا بشكل حقيقي أمام الجمهور.

واعترفت توبا بويوكستون: "أعشقه وأفضّله على الجميع، الكيمياء بيننا غير طبيعية".

ويأتي حديث الفنانة بعد أن تغزل وأشاد بها وبجسدها زميلها أنجين أكيوريك، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنهما لا يحبان بعضهما لأن كليهما مرتبطان.

Advertisements

في سياق آخر رفضت توبا بويوكستون إبداء رأيها مرة أخرى بشأن الممثلات اللاتي جسّدن مشاهد جريئة في أعمالهن الدرامية، وقالت:"لن أعلق مرة أخرى، اكتفيت بما حصلت عليه من ردود قاسية".

كما ردت الفنانة جانسو ديري بقسوة على الصحافي كنان أوبرمالغ، بعد ظهورها بالبكيني، فزعم الأخير أنها تحاول إثارة التفاعل بعد تصريح توبا بويوكستون عن لباس النجمات التركيات وعريهنّ، ولم تسلم بويوكستون من نقدها.

وقالت جانسو: "إن كنا نمتلك مكبرًا بصريًا لرأينا الكوارث بحياة كل من يرفض تلك الصور، ولتمنينا أن تكون فضيحتنا كما يصفونها عبارة عن لقطة نشرناها عبر المواقع الاجتماعية، أمام فضائحهم وعيوبهم".

وأضافت: "من هؤلاء المعقدين نفسيًا، زملاء وزميلات يزعمون إنهم يتواجدون في مكان عالٍ، يستحقون تقييمنا وكأنهم البارعون، وإن سألت الناس عنهم لأدركت حجمهم جيدًا".

وتساءلت جانسو ديري: "أين العري؟ صورة بالبكيني، من لا ينشرها؟ هل أعيش تحت ظل دولة إسلامية؟ هل أُحكم عبرها؟".

وأكملت الفنانة التي اشتهرت بدور "عايشة" في الوطن العربي: "أصبحتم لا تُطاقون، أما تلك فلتصلح نفسها أولًا"، بالإشارة منها إلى زميلتها توبا التي هاجمت كل ممثلة لعبت مشهدا ساخنا، ونسيت نفسها.