رجل أعمال يتكفل بنجل محمد عبد المطلب

أثار نور، نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، جدلاً واسعًا مؤخرًا، بعدما كشف خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية، عن تعرضه لأزمة كبيرة، أدت إلى تشرده في شوارع دولة المغرب، التي يقيم فيها منذ أكثر من 20 عامًا.

حالة نجل الفنان الراحل، أحزنت الكثيرين واستدرت عطفهم تجاهه، إذ نشر المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع Facebook، أكد من خلاله أنه تم حل هذه الأزمة بعد تدخل أحد رجال الأعمال.

وجاء نص ما كتبه كالآتي: "الحمد لله تم التواصل مع نور محمد عبد المطلب، عن طريق رجل الأعمال والصديق محمد أبو صفيحة، وسوف يتكفل به في هذه الأزمة، كل الشكر له ولاتحاد الفنانين العرب، ورئيسه مسعد فودة".

على صعيد آخر، كان نور محمد عبد المطلب، قد أوضح خلال لقاء تلفزيوني أنه تعرضه لأزمة كبيرة حاليا، موضحا أن أحد الأصدقاء المغاربة تفضّل عليه وأكرمه وأعطاه شقة في بناية سكنية يملكها، وتوفي بعدها، لافتا إلى أنه ظل في هذا السكن لمدة 12 عاما، ويعيش بكل الود والحب مع أهل المغرب، ويحبهم ويحبونه، لكنه فوجئ يوم الثلاثاء الماضي بأن زوجة صديقه الراحل صاحب السكن، أتت ومعها آخرون لطرده من الشقة.

تابع: "جاءت حرم المرحوم وأخرجوني من الدار دون مراعاة لصحتي أو سني الكبير أو الظروف الصعبة اللي بتمر بيها البلاد.. خرجوني بلا رحمة، آخر حاجة كنت أتخيلها إن يكون في مشكلة بيني وبين عائلة المرحوم الذي أكرمني لسنين طويلة".

وناشد نجل الفنان الراحل، ملك المغرب محمد السادس، بأن يشمله بعطفه ورعايته وأن يأمر بتوفير مسكن له، حتى يقضي باقي حياته في دولة المغرب التي يتمنى أن يموت على أرضها، قائلا: "أنا بكل اعتزاز وتقدير اسمحوا لي أن أجرؤ أن اطلب من سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس إنه يشملني بعطفه ورعايته ويشوف لي سكن في ظل الظروف الصعبة اللي فيها البلاد وإني معنديش سكن .. الشعب المغربي أكرمني طوال السنين اللي قعدت فيها، ولن أبارح البلاد هنا إلا إلى قبري".

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