شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقضى براد بيت وجينيفر أنيستون الحجر الصحى معا في قصرها؟ اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يقضي النجم العالمي براد بيت فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا مع زوجته السابقة نجمة هوليوود جنيفر أنيستون و ذلك بالرغم من تداول عدد من التقارير التي تؤكد أن الثنائي يتواجدان معا في الحجر معا.

إلا أن موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول النجوم أكد انها قصة كاذبة تماما وكل ما في الأمر أن الصحف الصفراء تتلهف لرؤية الزوجين السابقين معا مرة أخرى ، فقد نفى المتحدثين باسم أنيستون وبيت هذا الادعاء المزيف وأشار إلى أن الشخص الذي ألف هذه القصة استغل جائحة الصحة الحالية من أجل ابتكار قصة مجنونة لا يصدقها أحد.

Advertisements



غلاف المجلة

بدأت الشائعة بنشر مجلة " STAR " بتصدر النجمين غلاف المجلة ، و نشر تقرير يؤكد أن براد بيت و جنيفر انيستون حرصا علي قضاء فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا معا في قصر أنيستون ، و أشار مصدر للمجلة إلى أن التجربة كلها جعلتهم أقرب لبعضهم البعض وأن كليهما يشعران بالامتنان لكونهما معا.

وكان هناك العديد من اللقاءات بهذه الوسائل مع عدد من المشاهير أمثال كورتني كوكس و جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين ، كذلك النجمة العالمية ساندرا بولوك وأصدقاء آخرين .