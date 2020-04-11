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وفاة الملحن خالد عادل بعد صراع مع المرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الملحن خالد عادل منذ قليل، والذي عاني مؤخرًا من وجود مياه على الرئة ومشاكل في الكلى والطحال واحتجز لعدة أيام في مستشفى شبرا العام وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الجنازة كما أكد شقيقه المهندس حسام عادل.

 

وعانى مؤخرًا الملحن خالد عادل من فشل كلوى حيث إنه من حوالى 5 سنين عانى من فشل فى الكليتين، ورفض جسده كلى كان قد زرعها من قبل.

 

وطرح مؤخرا خالد عادل مؤخرا أغنية "على قد المسئولية" وكانت خاصة بكأس أمم أفريقيا وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيى وخالد عادل، وتوزيع محمد زقزوق.

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وشارك فى غنائها 4 ملحنين من ضمنهم وهم محمود الخيامى، وأحمد البرازيلى، أحمد مصطفى، أحمد محيى، والفنان الكوميدى إسلام محيى والمطربة التونيسية سها وشارك فى الظهور فى الكليب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ومن إخراج أحمد العربى.

 

الملحن خالد عادل غنى من ألحانه. نخبة من النجوم، منهم: مصطفى قمر: "نظرة عين، من أول يوم عرفتك"، وحميد الشاعري: "انسى الدنيا"، وعامر منيب وخالد سليم وغيرهما.

 

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