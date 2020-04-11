شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يعلن فتحه مقابر عائلته للأطقم الطبية من ضحايا كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان عمرو سعد عن استنكاره الشديد لكل المشاهد التي انتشرت مؤخرًا حيث رفض الأهالي في إحدى القرى، دفن جثمان طبيبة مصابة بفيروس كورونا، في مقابر القرية، وتجمهروا لمنع الدفن.
وهو ما دفع عمرو سعد لأن يعلن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك، فتحه مقابر عائلته لجثامين الأطقم الطبية حين قال خلال فيديو: "أنا بقدم وبعلن إن مدافن العيلة الخاصة ملك لكل طبيب وممرض وعامل من الأطقم الطبية المواجهين لكورونا، وبعلن ده وهعمله.. أي حد من أسر الأطقم الطبية يبعتلي ولن أتردد لحظة ومستعد بإيدي أشيل النعش وأسهم في الدفن بإيدي".
كما لم يقف عمرو سعد عند ذلك وإنما أضاف: "غير معقول اللي قريته وسمعته.. شيء مخيف وغريب أكتر من كورونا والفيروس.. إحنا وقت الحروب مكناش كده.. مش ممكن تكون دي أخلاقنا.. حاجة غريبة جدًا جدًا علينا، والأغرب إنك بتقول لأ لجثمان ست واجهت وقدمت روحها بكل شجاعة وبكل قوة لمواجهة فيروس كلنا خايفين منه.. عيب".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سعد يعلن فتحه مقابر عائلته للأطقم الطبية من ضحايا كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.