شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يعتذر عن استكمال "لعبة النسيان" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد فهمى أنه اضطر للاعتذار عن استكمال دوره فى مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، موضحاً أنه متواجد فى لبنان منذ أسابيع، ولم يستطع العودة إلى القاهرة بسبب قرار تعليق حركة الطيران فى مصر وأيضاً بلبنان.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هانى خليقة ويشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى كلا منى أحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.



أحمد فهمى

وفى سياق آخر ينتظر أحمد فهمى استئناف تصوير مسلسله الجديد "اسود فاتح" فى لبنان بعد توقفه طوال الفترة الماضية بسبب الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة اللبنانية للوقاية من انتشار فيروس كورونا والتى من ضمنها منع التجمات وعلى أساسها تم ايقاف جميع الأعمال الفنية التى كان يتم تصويرها فى لبنان.

Advertisements

وكان أحمد فهمى قد حث المصريين على البقاء فى منازلهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا من خلال فيديو خاص لـ"الخليج 365" حيث قال:"أكيد كلنا عايزين نشوف بعض ونزور بعض، لكن في الظروف اللى احنا فيها بتحتم علينا نلتزم في البيت، عشان العيلة والأصدقاء واولادك، عشان محدش يصر، اسبوعين وكل حاجة هتكون كويسة، ونرجع لحياتنا الطبيعية ، وأوضح فهمى، أنه يجب أن لا نهتم بكل ما ينشر على السوشيال ميديا، خاصة أنها مليئة بالأكاذيب والاشاعات، خلينا قاعدين في البيت من أجل سلامة الجميع .