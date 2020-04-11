"الموسيقيين" تنعى الملحن خالد عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت نقابة الموسيقيين الملحن خالد عادل، الذي توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض.

ونشر طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة، صورة للملحن الراحل خالد عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

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وعلق مرتضى: "الموسيقيين تنعى وفاة الملحن خالد عادل، ببالغ الحزن والأسى، أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس الأدارة بخالص العزاء لأسرة الملحن خالد عادل، فقيد الأسرة الموسيقية ، للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان".

وعانى الملحن خالد عادل من وجود مياه على الرئة وحول القلب، وتسمم دموي ناتج عن الالتهاب الخلاوي بالغدتين، إلى جانب مشاكل بالطحال والفشل الكلوي منذ فترة طويلة، وأعلن تامر حسني تكفله بحالة خالد ماديا، ونقله لمستشفى خاص، لكن تدهور حالته الصحية حال دون ذلك.

من أبرز أغاني خالد عادل "نظرة عين" و"من أول يوم عرفتك" لمصطفى قمر، و"انسى الدنيا" لحميد الشاعري.

