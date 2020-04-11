وفاة الملحن خالد عادل بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
توفي منذ قليل الملحن خالد، بعد صراع مع المرض، في مستشفى شبرا العام.
وقال حسام شقيق الملحن خالد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "خالد توفي منذ قليل، والأن أتابع إجراءات الدفن".
وعانى الملحن خالد عادل من وجود مياه على الرئة وحول القلب، وتسمم دموي ناتج عن الالتهاب الخلاوي بالغدتين، إلى جانب مشاكل بالطحال والفشل الكلوي منذ فترة طويلة.
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