علي ربيع ينشر فيديو لوالده: " في الجنة يا أبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نشر الفنان علي ربيع، فيديو عبر حسابه على إنستجرام به صورة لوالده الراحل. وعلق ربيع على الصورة: "في الجنة يا أبويا". وتفاعل مع البوست الفنان أوس أوس، الذي دعا لوالد علي ربيع بالرحمة، وكذلك منى ممدوح. Advertisements وحصل الفنان علي ربيع على إجازة من تصوير مسلسل "عمر ودياب" من أجل تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير بالإسماعيلية. وأعلن علي ربيع عن وفاة والده أمس عبر حسابه على "إنستجرام". ويخوض ربيع الموسم الرمضاني بمسلسل عمر ودياب، ويشاركه البطولة مصطفى خاطر، ومن إخراج معتز التوني.

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