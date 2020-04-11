سعد الصغير يعلن عرض "ولاد إمبابة" على قناة النهار في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
أعلن الفنان سعد الصغير، عرض مسلسله الجديد "ولاد إمبابة"، على قناة النهار خلال السباق الرمضاني المُقبل.
ونشر سعد، بوسترًا ترويجيًا على "إنستجرام"، وعلق: "توكلنا علي الله، رمضان 2020، ولاد إمبابة على قناه النهار، يارب اكرمنا واجعل بلدنا فيها الخير، وبإذن الله المسلسل هيعجبكو في إطار كوميدي وقصة هتعجبكوا جدا، نقدر نطلع من الأزمه دي ونغير شوية مود، ونضحك مع بعض في رمضان بإذن الله".
مسلسل ولاد إمبابة يشارك في بطولته فريد سيف النصر ولطفي لبيب وريكو ونادر أبو الليف، ومصطفى أبو سريع، وعمرو رمزي، وتأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي.
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