محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على تهنئة إليسا بعد طرحها أحدث كليباتها "هنغني كمان وكمان"، اليوم. وكتبت مايا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر: "يا إليسا ينعاد عليكي ومبروك الغنية الحلوة والفكرة والفرح وحبيت كتير إنو هيفاء معك". وعلقت إليسا :"عزيزتي أشكرك وعيد فصح سعيد". Advertisements طرحت المطربة اللبنانية إليسا، منذ قليل، أحدث كليباتها "هنغني كمان وكمان"، عبر القناة الخاصة لشركة روتانا بموقع "يوتيوب". وكان أحد مفاجاَت الكليب، هو ظهور النجمة هيفاء وهبى من داخل منزلها. أغنية "هنغني كمان وكمان" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع إلهامي تهيمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها كليب "هنغني كمان وكمان".. مايا دياب تهنئ إليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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