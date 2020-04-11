فيديو| قناة الحياة تعرض "بـ100 وش" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت قناة الحياة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عن عرض مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، على شاشتهارمضان المقبل. ونشرت القناة برومو المسلسل، عبر موقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "البرومو الرسمي لمسلسل بـ"100 وش"، على قناة الحياة قريبا في رمضان". مسلسل "بـ100 وش"، كان يحمل "اسم النصابين"، ويشارك نيللي كريم في بطولته آسر ياسين، المسلسل تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب.

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