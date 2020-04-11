عاجل .. وفاة الملحن خالد عادل بعد صراع مع المرض

توفي الملحن خالد عادل، داخل مستشفى شبرا مصر، بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتم تحديد حتي الآن موعد الجنازة.
يذكر أن الملحن خالد عادل تعرض إلى وعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث كان يعاني من تسمم حاد في الدم.
البرازيلى، أحمد مصطفى، أحمد محيى، والفنان الكوميدى إسلام محيى والمطربة التونيسية سها وشارك فى الظهور فى الكليب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ومن إخراج أحمد العربى.
وطرح مؤخرا خالد عادل مؤخرا أغنية "على قد المسئولية" وكانت خاصة بكأس أمم أفريقيا وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيى وخالد عادل، وتوزيع محمد زقزوق، وشارك فى غنائها 4 ملحنين من ضمنهم وهم محمود الخيامى، وأحمد
الملحن خالد عادل غنى من ألحانه. نخبة من النجوم، منهم: مصطفى قمر: "نظرة عين، من أول يوم عرفتك"، وحميد الشاعري: "انسى الدنيا"، وعامر منيب وخالد سليم وغيرهما.
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