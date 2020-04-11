فيديو .. ياسمين عبد العزيز تطرح البرومو الرسمي لمسلسها المضاني الجديد

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "ياسمين" :" إعلان ونحب تاني ليه في رمضان على شاشةCbc ", ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
شاهد البرومو من هنا
جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، سمر مرسي، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.
مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
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