قبل عرضه .. ممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين بفيلم جديد

يواصل النجم المصري سيد بدرية تصوير فيلمه الجديد، والذي ترفض الشركة المنتجة له الإفصاح عن تفاصيله حتى الآن. وكان الممثل أعلن سيد بدرية فيما سبق أنه سيجسد شخصية صدام حسين في الفيلم، ومن المقرر طرح الفيلم قريبًا بجميع دور العرض، والإفصاح عنه عقب انتهاء أزمة فيروس المستجد. كورونا المستجد. Advertisements يذكر أن النجم المصري سيد بدرية شارك مؤخرًا في بطولة فيلم فانجارد، وهو من تأليف وإخراج ستانلي تونج، وبطولة كل من جاكي شان، بسام الخياطي، إياد حوراني، مير ساروار، مايا مكوي، يانج وونج، تومر أوز.

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