لأول مرة من العزل المنزلي .. هيفاء وهبي وإليسا بالبيجاما في وصلة رقص مع الجمهور

شاركت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها، بمقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "إليسا" في الفيديو وهي ترتدي "البيجاما"، وتغني مقطع من أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان" والتي شاركت في أدائها النجمة هيفاء وهبي، وقاما بالغناء سوياً داخل منزلهم، بسبب العزل الصحي الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

شاهد الفيديو..

وسرعان ما شارك عدد من جمهورهما في المكالمة، لتكتظ الشاشة بالرقصات والغناء، ليعلنا تبرعهما بالكامل بأرباح الأغنية للجمعيات الخيرية.

شاهد الفيديو..

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على الجانب الآخر، تتعاون الفنانة إليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن

المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، عقب انتهاء الأزمة العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.