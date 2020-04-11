فيديو .. محمد رمضان يلتقط السيلفي مع جمهوره في كواليس البرنس

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر رمضان من خلاله في كواليس مسلسل البرنس، حيث التقط مع جمهوره بعض الصور،

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ومن المقرر أن ينتهي رمضان من تصوير المسلسل في الغد.

يذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو بطولة كل من محمد رمضان، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي، عبدالعزيز

مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك عبدالباقي، إدوارد، محمد جمعة، أحلام الجريتلي، رحاب الجمل، محمد أحمد ماهر، مي عرفة، سلوى عثمان، روجينا، صفاء الطوخي.