ميرنا وليد - بيروت - قامت الممثلة التركية ​توبا بويوكستون​ بتقييم وانتقاد وميلاتها الممثلات اللواتي ظهرن بمشاهد جريئة في اعمالهن، الأمر الذي استفز الممثلة التركية ​جانسو ديري​ التي ردّت بطريقة غير محببة قائلة ان توبا جسدها كجسد الرجال، ما اغضب عدد كبير من الجمهور.

لكن جانسو ادركت خطأها وعادت واعتذرت من توبا، مشيرة الى انها تمتلك جسدا جميلا، طالبة منها السماح.

الجدير ذكره ان جانسو ديري فشلت فشلا ذريعا مؤخرا بمسلسلها "فرحات وشيرين" الذي توقّف بسبب عدم استطاعته جذب الجمهور، وكانت جانسو قد بنت عليه في السابق آمال كبيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر جانسو ديري تسخر من توبا بويوكستون وتشبّه جسدها بجسد الرجال..وكيف تصرفت بعدها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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