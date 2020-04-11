مايا دياب تُبارك لـ إليسا وماذا قالت عن هيفا وهبي؟

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ التهنئة للفنانة اللبنانية إليسا بعد طرحها كليب "​هنغني كمان وكمان​"، كما عايدتها ايضا بمناسبة عيد الفصح المجيد.

وعبّرت مايا عن اعجابها بوجود الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في الكليب، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يااااااااا ​اليسا​ ينعاد عليكيييي ومبروك الغنية الحلوة والفكرة والفرح وحبيت كتير انو هيفا معك..super combo".

بدورها شكرت اليسا مايا وعايدتها بدورها.

الجدير ذكره ان هيفا اطلّت بالكليب، وبدأ بالسلام بينها وبين اليسا بفيديو مباشر، وبعدها قالت اليسا لهيفا سأسمعك اغنيتي، وبدأ بعدها تفاعلهما على انغام الأغنية.

ولاقت هذه الفكرة المميزة اعجاب عدد كبير من الجمهور اضافة الى الأغنية المفعمة بالإيجابية.

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