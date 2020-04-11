عمرو سعد: "لن أتردد" ويعلن هذا القرار-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل المصري ​عمرو سعد​ عن انزعاجه من رفض أهالي إحدى القرى المصرية دفن جثمان طبيبة مصابة ب​فيروس كورونا​ في مقابر القرية.

وفي خطوة لافتة اعلن سعد ان مدافن عائلته الخاصة هي ملك لكل الأطقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا.

ونشر عمرو على صفحته الخاصة فيديو قال فيه: "أعلن مدافن العائلة الخاصة ملك لكل طبيب وممرض وعامل من الأطقم الطبية المواجهين لكورونا، أي حد من أسر الأطقم الطبية سيرسل لي لن أتردد لحظة ومستعد أن أحمل النعش بيدي وأشارك في الدفن".

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