ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل اعلام تركية ان الممثل التركي ​جان يامان​ سيخوض بطولة مسلسل رومانسي جديد يحمل عنوان "​السيد خطأ​"، ومن المقرر ان يبدأ التصوير بعد الانتهاء من ازمة ​فيروس كورونا​.

الجدير ذكره ان صحيفة "تقويم" التركية، افادت ان جان يامان تفوق على نجوم من هوليوود وكذلك من إسبانيا وتركيا، في الاستفتاء الذي تم إجراؤه لمعرفة من تفضل الاسبانيات من النجوم لقضاء فترة الحجر المنزلي معه في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وكغيره من النجوم يعيش جان يامان في الحجر المنزلي، يحاول استغلال وقته والتواصل مع جمهوره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جان يامان بـ "السيد خطأ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.