وفاة الممثل القدير عبد الرحمن أبو القاسم وهكذا نعاه نجوم سوريا

السبت 11 أبريل 2020

عبد الرحمن أبو القاسم

توفي الفنان السوري القدير عبد الرحمن أبو القاسم بعد أن تدهورت صحّته منذ أسابيع وأدخل المستشفى بسبب نقص في الأوكسجين وتعب في عضلة القلب إضافة إلى ماء في الرئتين.



وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الفنان الراحل وكتبت: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير عبدالرحمن أبوالقاسم بعد تعرضه لأزمة قلبية ألمت به إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان أبو القاسم قد أنهى منذ شهرين تصوير مشاهده في مسلسل "بروكار" من إخراج محمد زهير رجب وتأليف سمير هزيم والذي من المتوقّع أن يعرض في شهر رمضان.

عبد الرحمن أبو القاسم هو فنان سوري من أصل فلسطيني من مواليد صفورية عام 1942 بدأ العمل في المسرح المدرسي عام 1954 وبعد ذلك تنقل في عدد من الفرق السورية المحلية.

هذا ونعاه عدد كبير من فناني سوريا حيث كتبت الممثلة سلافة معمار عبر حسابها على "تويتر" تغريدة جاء فيها " بكل الأسف والحزن فقدنا اليوم قامة كبيرة من قامات المسرح والفن والثقافة في الوطن العربي خسارة كبيرة وداعك أستاذي عبد الرحمن أبو القاسم #وداعاً".

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الممثل تيم حسن قال " رحم الله الفنان القدير #عبد_الرحمن_ابو_القاسم تعازيّ لعائلته ولأهله وأحبابه الكرام إنا لله وإنا إليه راجعون".

الممثلة شكران مرتجى قالت " جمعة حزينة أستاذنا وأحد كبارنا في ذمة الله البقاء لله وحسبي الله ونعم الوكيل عبد الرحمن أبو القاسم الله يرحمه ، الفاتحة أحزنني رحيلك وأحزنني أكثر أننا لن نكون في وداعك ولن نقوم بمايليق بقامتك يا شجرة الزيتون الفلسطينية المروية من ماء بردى".

الممثلة ديما قندلفت كتبت معزية برحيل أبو القاسم فقالت " تعازيّ الحارة لعائلة الممثل الكبير عبدالرحمن أبو القاسم ومحبيه.. خسارة للفن وأهله.. لترقد روحه بسلام".

الممثلة جيني اسبر قالت "الفنان الكبير عبد الرحمن أبو القاسم في ذمة الله.. الله يرحمك يارب.. خسارة كبيرة ". الممثلة كاريس بشار قالت " خسارة لنا جميعاً.. #عبد_الرحمن_ابو_القاسم لروحك السلام".

من أعماله السينمائية "الأبطال يولدون مرتين في عام 1977" و "صهيل الجهات- 1993" و "بستان الموت-2001" و "زهر الرمان-2001" و "دمشق تتكلم-2008" و"الأمانة-2009" و "موكب الليمون -2011".

ومن أعماله التلفزيونية "شقف العالم، عطر الشام، خاتون، طوق البنات، البحث عن صلاح الدين، وداعًا زمن الصمت، رايات الحق، وجه العدالة، خالد بن الوليد، المسلوب، الكواسر، البواسل، آباء وأمهات، تل الصوان، الثريا، شتاء ساخن“ وغيرها الكثير".

شارك مع العديد من الفرق المسرحية منها "الفرقة السورية للتمثيل ، نادي الأزبكية ، النوادي التي كانت تابعة لوكالة الغوث في المخيمات الفلسطينية، وفرقة المسرح الوطني الفلسطيني".