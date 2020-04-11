ياسر بو علي يُعيد صياغة ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد

السبت 11 أبريل 2020

عبد المجيد عبد الله

يستعد الفنان عبد المجيد عبد الله لإصدار ألبومه الجديد في ظل التجهيزات التي ترافقه حاليًّا، إذ شارك عبد المجيد جمهوره عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بمقطع فيديو يوضح استعداداته للألبوم المقبل.



حيث يسجّل أحد أعمال الألبوم في الأستوديو الصغير من داخل منزله، ويعتكف عبد المجيد حاليًّا لإعداد هذا الألبوم الغنائي الذي يجمعه بنخبة من أبرز الشعراء والملحنين بالساحة الفنية، وطرح نصًّا غنائيًّا على "تويتر" من كلمات الشاعرة الجادل وألحان مبهم، حيث اعتاد عبد المجيد الظهور لجمهوره بشكل متجدد باستمرار.

وقطع عبد المجيد نصف المشوار في ألبومه الغنائي المقبل، ومن المنتظر طرحه في الربع الأخير من العام الجاري، وسيتجلى الملحن ياسر بو علي -الذي وصفه عبد المجيد بالملحن البطل الذي سيشرف على ألبومه الغنائي الجديد، وأنه أحد النجوم المضيئة في سماء الأغنية الخليجية- في تلحين معظم أعمال الألبوم، حيث سبق لياسر بو علي تقديم ألحان متنوعة لعبد المجيد، من بينها "من يقول"، "ما ظنتي"، "وداعك مر"، "تستاهلين الحب"، "ضحكاتك".

وشكلت ألحانه منعطفًا في الألبوم الجديد، بالإضافة إلى توثيق التوأمة الموسيقية بينهما، كما فعل عبد المجيد مع الملحن سهم، عندما قدَّم له حوالي 40 لحنًا، وكذلك المسيرة الموسيقية التي وطدها عبد المجيد عبد الله مع الشاعر تركي والملحن طارق محمد في باكورة من الأعمال الغنائية.

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ويأتي الألبوم المقبل بعد انقطاع عبد المجيد عبد الله عن طرح الألبومات الغنائية طيلة 5 أعوام منذ عام 2015، حيث كان ألبوم "اسمعني" هو آخر الألبومات المطروحة له، ولم يستغنِ طيلة الأعوام الماضية عن إرضاء جمهوره بمجموعة من الأعمال.

منها ما حقق انتشارًا، ومنها ما كان ليرضي جموحه في الوجود المستمر بالساحة الفنية، ولا شك أن أغنية "حن الغريب" كانت من أحدث تلك الأعمال التي طرحها مؤخرًا في فبراير الماضي، إذ حققت الكثير من الأصداء، وهو ما يعني نجاحها في تصدُّر المشهد الفني في فبراير، وتم تداولها في الوسائل الإذاعية، بالإضافة إلى ترددها لتصبح الأولى في السوشيال ميديا في السعودية.

ويأتي نجاح العمل بعد أن واصل عبد المجيد الصيام عن الظهور لجمهوره ضمن الفعاليات الفنية بالمملكة، بالإضافة إلى طرحه العديد من الأعمال المنفردة، إلا أن "حن الغريب" لامست جمهوره وهو ما حقق له هذه الأصداء.

وسيشهد ألبوم عبد المجيد القادم العديد من الأسماء الشابة التي برزت على مستوى الأغنية، ويأتي ذلك حرصًا من عبد المجيد على الظهور بشكل متجدد ليرضي جميع الأذواق الفنية.

يشار إلى أن الملحن ياسر بو علي حقق نجاحات موسيقية شكَّل بها توليفة غنائية مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية، ليفرض وجود اسمه اللامع، إلى أن أصبحت أعماله في صدارة الأعمال الخليجية والسعودية بوجه خاص، وهو ما جعل منه واحدًا من أقوى المنافسين على الألحان الخليجية بالفترة الماضية.

حيث أشرف على العديد من الألبومات الغنائية، من بينها ألبومات للفنانين الشباب عايض وداليا مبارك وإبراهيم الحكمي وراشد الفارس ورابح صقر، لتكون محطة الفنان عبد المجيد عبد الله هي واحدة من ضمن أهم المحطات التي يضيفها في مسيرته اللحنية، بالإضافة إلى قيامه بتلحين أوبريت الجنادرية "أئمة وملوك" في فبراير من عام 2018.