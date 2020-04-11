Apr 11, 2020
قبل أيام قليلة، اعلنت النجمة إليسا تأجيل ألبومها الجديد لعام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا وتجميد كافة النشاطات والتزامها الحجر المنزلي، إلا ان اليسا أعلنت بالوقت نفسه أيضاً عن مفاجأة لجمهورها كشفت عنها اليوم وهي عبارة عن أغنية منفردة جديدة بعنوان “هنغني كمان وكمان” كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيي، فواصل موسيقية محمد يحي وتوزيع إلهامي دهيمة.
اليسا صورت الأغنية على طريقة الفيديو الكليب حمل توقيع ايلي رزقالله الذي اعتمد فكرة بسيطة مستوحاة من أجواء الحجر المنزلي والمفاجأة مشاركة صديقتها النجمة هيفا وهبي من خلف شاشة الهاتف.
وظهرت اليسا وهي ترتدي “البيجاما” ثم دعت هيفا للاستماع الى الاغنية، لاحقا دعت اليسا ايضا عدد من الاصدقاء للانضمام اليها والى هيفا من خلف الشاشات ليستمعوا الى الأغنية وذلك ضمن أجواء مبهجة وطاقة ايجابية.
نذكر ان إليسا كانت قد وصلت الى المراحل النهائية من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد مع عدد من الموسيقيين والشعراء خلال الفترة الماضية، حيث لا زال امامها عدد قليل من الاغنيات التي ستضع اللمسات النهائية عليها. وكان من المفترض أن تطرح الألبوم في موسم عيد الفطر قبل تأجيله بسبب كورونا وهو الألبوم الاخير مع شركة روتانا بعد سنوات من التعاون مع بعضهما. آخر ألبوم لـ أليسا صدر في 2018 بعنوان “إلى كل اللي بيحبوني”.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- اليسا وهيفا تغنيان كمان وكمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.