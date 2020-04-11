إليسا تفجر قنبلة بمشاركة هيفاء وهبي في أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجرت الفنانة اللبنانية إليسا قنبلة الموسم من خلال أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، التي تحدت بها الواقع الصعب لإضفاء نوع من البهجة والفرح على الحياة المليئة بالقلق والتوتر.

وكانت لأغنية إليسا الكثير من الرواج قبل طرحها، خاصة أن زميلتها الفنانة هيفاء وهبي كشفت عن أنها كانت أولى المستمعات للأغنية، معلنة عن إعجابها بها، وهو ما شوق الجمهور لسماعها، خاصة بعد تغريدة وهبي عبر تويتر عندما قالت: "اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة.. من امبارح ما وقفت أسمعها، بتعقد #هنغني_كمان_وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. الأغنية معي.. مبروك حبيبتي إليسا"، فردت عليها عليها إليسا قائلة: "أنا أحبك كثيرا"، لتبادلها هيفاء بقولها: "وأنا أحبك أكثر".

لكن مفاجآت هذا الثنائي لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تفاجأ الجمهور عند إطلاق إليسا لأغنيتها الجديدة أنها كانت تتضمن مشاركة هيفا وهبي من خلال خدمة "الفيديو كول" لتكون الضيفة المرحب بها دوما، فتتقاسما فرحة العمل الجديد الذي كان يحضر له منذ فترة لإطلاقه.

وأكد الجمهور أن مشاركة هيفا وهبي في هذا العمل لهو تأكيد على عمق الصداقة التي تجمع بينهما، فقد ظهرا في الفيديو الخاص بالأغنية وهما تتواجدان في منزلهما على طبيعتهما ترتديان ثياب النوم الزهرية، وكأنهما أرادتا التأكيد على أن الحياة زهرية وجميلة على الرغم من كل ما يمر به العالم من ظروف صعبة إثر تفشي فيروس كورونا، كما حرصتا على استخدام النظارات الشمسية بطريقة عفوية تعكس روحهما المرحة والإيجابية.

واللافت، أن إليسا كانت تؤدي الأغنية بعفويتها المعهودة، إذ ظهرت ترقص بفرح وكأنها تحيي حفلا أمام جمهورها الذي اقتصر هذه المرة على هيفا وهبي وعدد من محبيها الذي تفاعلوا مع كلمات الأغنية، واعتبروا أن إليسا هي السكر المحلي الذي كان يحكى عنه.

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أما هيفا وهبي فكانت السعادة بادية على وجهها وهي تستمع بأداء صديقتها، إذ تراقصت على أنغام الموسيقى وحاولت تردد بعض من كلماتها قائلة في ختام الفيديو ممازحة: " حفظت الغنية وكنت رح نزلها بصوتي. بتعقد كتير حلوة" .

وتصدر هاشتاغ ‎#هنغني_كمان_وكمان" عبر التويتر ما يشير إلى نجاح هذا العمل منذ لحظة إطلاقه رسميا وفق المتابعين، وجمالية هذا التعاون بين الصديقتين اللتين لا تتركان فرصة إلا وتؤكدان على المودة التي تجمع بينهما.

تجدر الإشارة، إلى أن اليسا كانت قد شوقت جمهورها عبر السوشال ميديا بإعلانها عن طرح أغنية "هنغني كمان وكمان"، من ألبومها الجديد بعد تأجيله بسبب الأزمة الصحية التي ألمت بلبنان ودول العالم بسبب كورونا.

وقبل هيفاء، كانت النجمة ديانا حداد، قد هنأت إليسا أيضا، وقالت لها عبر تويتر: "حظا سعيدا يا عزيزتي، أتمنى لكي كل الخير، إن شاء الله الأيام القادمة تحمل معاني الفرح والتفاؤل"، لترد عليها إليسا: "شكرا يا نجمة"