نسليهان أتاغول تكشف حقيقة غيرة فهرية أفجان وخلافها مع بوراك أوزجيفيت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الفنانة التركية، نسليهان أتاغول، بطلة مسلسل "ابنة السفير" وجود خلافات مع بطل مسلسل "قيامة عثمان" بوراك أوزجيفيت، مشددة على أن علاقتهما ممتازة، متمنية في نفس الوقت أن يجمعها به عمل درامي جديد بعد نجاحهما في مسلسل "حب أعمى".

كما تفاجأت أتاغول من الأخبار التي تحدثت عن غيرة الفنانة فهرية أفجان زوجة بوراك أوزجيفيت منها، ساخرة من هذه الأقاويل، وفندت شائعة أنها لا تحبها وتمنع زوجها من الإشادة بها أو التحدّث عنها في لقاءاته.

وتساءلت نسليهان بعد تداول هذه الشائعات:" هل يصح هذا الحديث بزمن يموت به الآلاف ويُصاب به الملايين بفيروس كورونا السيء؟ ما يهم الناس بهذه القصص؟ عوضا عن لفت الانتباه لخطوة انتشار فيروس وسعيكم لإقناع كل الأتراك التزام الحجر المنزلي".

وأوضحت: "أعرف بوراك وأعرف أكثر فهرية، وكلاهما يقدران نجاحات زملائهما ولا يمتلكان أي ضغينة بقلوبهما نحو أحد، فكيف نحوي وأنا أبادلهما شعور الاحترام والمحبة".

وبينت: "بوراك نجم ناجح وقاسمته بطولة مسلسل نجح بشكل كبير، ولكن هل يجبرني هذا على التحدث عنه كل الوقت أو هل هناك من ربط اسمينا سويا وكأنهما سيبقيان متلاصقيْن إلى الأبد".

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وأكملت بحديثها عن الفنان: "لا يتحدث عني ولا أتحدث عنه، وهذا لا يعني أننا نكره بعضنا بل على العكس شخصيا أتمنّى أن نكرر تجربتنا سويا، فالمشاهدون أحبونا بمسلسل حب أعمى".

وعلى صعيد مسلسل "ابنة السفير" تحظى النجمة التركية نسليهان أتاغول بالكثير من النجومية والحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كشفت المواقع المهتمة بنشر قوائم الأكثر حديثا، أن النجمة التركية احتلت المرتبة الثالثة بين نجمات تركيا ضمن تلك القائمة.

يُذكر أن النجمة التركية كانت علقت مؤخرا على مشاهد التعري في المسلسلات، بأنها لا تحبذها احتراما لزوجها الممثل قادير أوغلو وأسرتها وأقربائها، قائلة: "هذه المشاهد تزعجني شخصيا وأشعر أنني عاجزة عن تقديمها".

وأضافت أتاغول حينها:" ليس لأجل زوجي قادير فقط، وأسرتي أيضا التي تلتزم بالعادات الاجتماعية المحافظة، أحب الاعتدال في كل شيء، لا التشدد الديني أقبله ولا التحرر إلى درجة غير مقبولة أوافق عليه".