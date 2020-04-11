شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وغناء.. إليسا وهيفاء وهبى فى أغنية جديدة من الحجر الصحى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية إليسا متابعيها وجمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان" التي شاركت في أدائها النجمة هيفاء وهبي، وقاما بالغناء سوياً كل منهما داخل منزله بسبب العزل الصحي الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهرت إليسا في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع إنستجرام، وهي ترتدي "البيجامة" في منزلها وتتحدث مع هيفاء وهبي في مكالمة فيديو ويقومان بالغناء، وسرعان ما شارك عدد من جمهورهما في المكالمة من لتكتظ الشاشة بالرقصات والغناء، ليعلنا تبرعهما بالكامل بأرباح الأغنية للجمعيات الخيرية.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا كتبت رسالة إلى من ينتقدونها بسبب ديانتها، مشيرة فيها إلى أنها فخورة بأنها مسيحية، وأنه لا يحق لأحد أن يتهجم عليها أو ينتقدها بسبب ذلك، يأتى ذلك تزامنا مع عيد الفصح.

وقالت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا فخورة إنى مسيحية، وإيمانى تاج على رأسى وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم.. يللى مش عاجبو ما يتبعني.. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينى لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية".

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على الجانب الآخر، تتعاون إليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.





وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.