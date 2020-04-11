شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تعلن استمرارية تصوير مسلسلها "تقاطع طرق".. اعرف قالت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة منى زكى عن استمرار فريق عمل مسلسلها " تقاطع طرق" فى تصوير المسلسل حاليا، بدون العلم بموعد عرض المسلسل سواء فى السباق الرمضانى أو خارجه، وذلك نظرًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذى أصاب العالم فى لمحة من البصر.

وأكدت فى بيان لها عبر صفحتها الشخصية علي إنستجرام، أن فريق العمل مستمر فى التصوير فى الأماكن الداخلية ، مع التشديد علي الاجراءات الطبية التى يستخدمها الجميع من تعقيم وتطهير جميع الآلات والمعدات المستخدمة فى التصوير، كما نفت أسرة المسلسل شائعة تعرض أحد أفراد المسلسل للإصابة بفيروس كورونا، حيث أشيع مؤخرآ إصابة المساعدة الشخصية للنجمة منى زكى بالفيروس، وهو ما نفاه فريق العمل جملة وتفصيلا.





وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

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مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامرمحسن، حيث استأنفت التصوير بأستوديو الأهرام، بعد أيام من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

يشار إلى أن محمد ممدوح شارك مع السقا في مسلسل "ولد الغلابة" للمخرج محمد سامى، وحقق نجاحاً جماهيرياً من خلال الشخصية التي جسدها خلال الأحداث، الذى عرض في شهر رمضان الماضى والعمل من تأليف أيمن سلامة، وشارك في بطولة العمل الفنانة مى عمر وهبة مجدى، وإنجى المقدم وإدوارد كما ظهر الفنان تامرحسنى كضيف شرف.

وكانت آخر أعمال المخرج تامر محسن الدرامية مسلسل "هذا المساء" حيث لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبو اليزيد، أحمد داوود، ماك عاصم، وأخرون، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن