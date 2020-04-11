شكرا لقرائتكم خبر عن أدعية دينية لأنغام وعلي الحجار ومصطفى قمر ومجد القاسم فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب بداية شهر رمضان المبارك يستعد عدد كبير من المطربين لتقديم أدعية دينية تتناسب مع روحانيات الشهر الفضيل، حيث انتهى المطرب مصطفي قمر من تسجيل دعائين الأول بعنوان "برحمتك أدخل الجنة"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، والثاني "عفوك لمين"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر

كما انتهت المطربة ريهام عبد الحكيم من تسجيل 5 أغانى جميعها من كلمات الشاعرين أحمد شتا وأحمد عبد المنعم، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقى مودى منير، وهندسة صوتية إسلام غلاب، وأسامه كمال، ومن المقرر طرحها في شهر رمضان المقبل على القناة الخاصة بريهام عبد الحكيم عبر موقع يوتيوب.

ومن أبرزتلك الأغاني "حب رسول الله" كلمات احمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع مودي منير، مكساج إسلام غلاب، وماستر أسامه كمال، و"اعمل اللى عليك"، كلمات أحمد عبد المنعم، وألحان وليد منير، وترويع موسيقي مودي منير، ومكس وماستر أسامة كمال.

كما سجل المطرب وائل الفشنى دعاء دينى جديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى طارق عبد الجابر، ومن المقرر أن يتم طرحه علي احدي القنوات الفضائية، كما أعلن المطرب مصطفى حجاج، عن تحضيره لابتهال ديني، سيطرحه في شهر رمضان المقبل.

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وسيكون أيضا للمطرب مجد القاسم دعاء دينى جديد يقول مطلعه "هونها يارب على المخاليق..إفرجها يارب وفُك الضيق" وهو دعاء من ألحانه، ومن كلمات الشاعر صلاح عطية، ومن المقرر أن يتم تقديم هذا الدعاء بشكل موسيقي مختلف على نغمات العود فقط.

ويستعد أيضا المطرب علي الحجار لتسجيل عدد من الأشعار الدينية في رمضان من خلال الإذاعات المختلفة، وانتهت أنغام من تسجيل دعائين تطرحهما في رمضان علي إحدي القنوات الفضائية.