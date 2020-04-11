شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لمسلسل "ونحب تانى ليه".. ياسمين عبد العزيز تكشف عن التريلر الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، الأعلان الرسمي الأول لمسلسل "ونحب تانى ليه" المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

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ويدور مسلسل "ونحب تانى ليه"، حول ياسمين عبد العزيز التي تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.





وكانت ياسمين عبد العزيز قد كشفت عن البرومو الدعائى الأول لمسلسلها الرمضانى المقبل "ونحب تانى ليه"، وظهر في البرومو الفنان كريم فهمى، وشريف منيروهو يقول لها في إحدى المشاهد " أنتٍ طالق"، حيث تدورأحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.