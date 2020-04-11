شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نيللى كريم وآسر ياسين نصابين في برومو "بـ 100 وش" على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة الحياة، عن عرض مسلسل "بـ 100 وش" للنجمين نيللى كريم وآسر ياسين، في شهر رمضان المقبل، وظهرت نيللى كريم بشخصية كوميدية عكس ما ظهرت به خلال الأعمال السابقة، خلال البرومو أثناء قيامهما بعمليات نصب بمعاونة آسر ياسين حتى يتمكنوا من جنى الأموال.

وتتابع مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى إجراء عمليات مونتاج الحلقات الأولى من العمل، الذى يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، بالتزامن مع التصوير، وذلك ليكون المسلسل جاهز للعرض خلال الأيام المقبلة، كما عدد ساعات التصوير، مع تشديد الإجراءات الاحترازية وتعقيم معدات التصوير، وجميع الأغراض التي يستعملها فريق العمل، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير مواقع التصوير.

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

مسلسل بـ "100 وش" من بطولة كلا من، النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى .