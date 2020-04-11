شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز تعليقا على مولودته الجديدة: اسمها أبويا اللى اختاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على الإعلان عن وصول مولودته الجديدة "حبيبة" في صورة جديدة نشرها عبر حسابه بإنستجرام، قائلاً: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، الاسم اللي أبويا اختاره معايا ❤️❤️❤️، حبيبة كريم محمود عبد العزيز، اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى".

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وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز، قد أعلن أمس وصول مولودة شقيقة الجديدة "حبيبة" في بوست قائلاً: "ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله والحمد لله. ربنا رزقنا بـ (حبيبة كريم محمود عبد العزيز) مبروك نورتى الدنيا".

ومن جهة أخرى، يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشة ON، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر كريم بشكل مختلف في المشاهد التى يقدمها مع المنسى أسطورة الصاعقة - أمير كرارة، الذي تدور حوله أحداث المسلسل.

وفى سياق آخر، أجل القائمون على تصوير فيلم "موسى" بطولة النجوم إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز، التصوير لحين الانتهاء من مسلسلات شهر رمضان المقبل، والفيلم يكشف عن أول روبوت فى الشرق الوسط، ويمر الفيلم بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة، تأليف وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.