شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يعزف على العود ويغنى "وأنى مارق مريت".. وهذه رسالته لجمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان عاصى الحلانى يقضى وقتا لطيفا خلال العزل المنزلى، إذ ظهر فى فيديو نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر يعزف على العود، ويقوم بغناء أغنية "وأنى مارق مريت"، فيما شاركه الغناء أفراد أسرته.

ونشر عاصى الفيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليه: "من الحجر المنزلي جزء صغير أثناء اللقاء المباشر على فيس بوك"، واختتم عاصى الفيديو، موجها رسالة لجمهوره، وقال:" لله لا يحرمكم السعادة، ولا يحرمكم الفرحة، وهدوء البال، والاستقرار الأسرى والعائلى".

وفى سياق آخر شارك الفنان عاصى الحلانى، جمهوره "فيديو" غنائه أغنية "فرصة عمر" على العود، وذلك خلال بقائه فى المنزل، خوفا من انتقال فيروس كورونا المستجد، حيث دائما ما يحث جمهوره الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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عاصى الحلانى



عاصى

لم تكن المرة الأولى للنجم عاصي الحلاني على مشاركة جمهوره ومتابعيه، ويحثهم على البقاء في المنزل، حيث شارك فيديو ظهر من خلاله زوجان يمكثان داخل منزلهما أمام شاشة تليفزيون كبيرة وكأنهم يجلسون على أحد الشواطئ.

وكتب الحلاني، عبر الفيديو الذي نشره سخرية من تفشي فيروس كورونا، "بزمن الكورونا عم نشوف العجائب، هيك بتعمل القعدة بالبيت وكرمال صحتك وكرمال عيالك خليك بالبيت".

وكان النجم عاصى الحلانى قد أحيا مؤخراً حفلا غنائيا ضمن مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه، وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه التي تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها: "اضحكى، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، يا سيدى"، وغيرها من الأغانى المميزة، وشارك معه في الحفل ابنه الوليد الحلانى الذى كان مفاجأة الحفل، ورفع شعار كامل العدد.