شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى والحصان.. جلسة تصوير جديدة من العزل الصحى المنزلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشارك الفنانة ناهد السباعى جمهورها ومتابعيها، بالفعاليات الخاصة بها فى العزل المنزلي الصحي، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا، والتى تظهر فى معظمها وهى تؤدى تمارين اليوجا داخل منزلها، حتى مشاركته الجديدة بجلسة تصوير لها مع "حصان".

ونشرت ناهد السباعي مجموعة صور لها وهي ترتدي فستانا أبيض اللون مع "حصان"، لتستغل العزل الصحي في جلسة تصوير جديدة تشارك بها متابعيها.

وحرصت السباعي منذ أيام، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب وفى الجنة متهنى وسعيد مع كل حبايبك"، مضيفة: "النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد ذكي، اللهمّ اّنسه في وحدته وفى وحشته وفى غربته، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له فى قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة".

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من ناحية أخرى، تجسد الفنانة ناهد السباعى شخصية زوجة الفنان يوسف الشريف خلال أحداث مسلسل "النهاية"، المقرر أن تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تواصل التصوير فى الديكور الخاص بها، وتدخل في العديد من الحروب والصراعات بسبب استنساخ زوجها إلى روبوت خلال الأحداث، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.





مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.