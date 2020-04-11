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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مى عمر تتمرد على نفسها بشخصية "ليل" فى "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة مى عمر السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، حيث تظهر مى بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماماً من ناحية الشكل والمضمون اذ تقدم فتاة شعبية تدعى "ليل" زوجة كبير المدبح رياض الخولى ويقع "حسن الجبالى" الذى يجسد دوره ياسر جلال فى حبها وتتطور الأحداث بعد ذلك.
مى عمر على بوستر الفتوة
وتدور أحداث المسلسل فى فترة زمنية قديمة قبل 100 عام أو أكثر وتحديداً فى عصر الفتوات، حيث تستعرض الحلقات أوجه الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.
مى عمر فى مشهد من الفتوة
مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض وضياء عبد الخالق ومحمود حافظ ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
مى عمر مع ياسر جلال فى الفتوة
يشار إلى أن مي عمر قدمت آخر أعمالها فى شهر رمضان الماضي أمام النجم أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته محمد ممدوح، إنجى المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.
مى عمر فى الفتوة
مى عمر بشخصية ليل فى الفتوة
الفنانة مى عمر
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