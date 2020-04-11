فيديو| عرض مسلسل ونحب تاني ليه على "cbc".. وياسمين تنشر البرومو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز برومو جديد لمسلسلها "ونحب تاني ليه"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ياسمين على الفيديو: "إعلان ونحب تاني ليه، على cbc في رمضان".

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ومن المقرر عرض مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "Cbc" و"cbc دراما"، و"أبو ظبي" الفضائية.

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.