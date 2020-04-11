محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
قال الفنان كريم محمود عبدالعزيز أن والده الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، هو الذي اختار اسم ابنته "حبيبة" التي رزق بها أمس الجمعة.
ونشر كريم صورة ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق كريم على الصورة: " الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه. الاسم اللي أبويا اختاره معايا حبيبة كريم محمود عبد العزيز.
أضاف كريم : "اللهم انبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها، وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى".
وكان المنتج محمد محمود عبدالعزيز نشر صورة،أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: ما شاء الله ولا حول ولاقوة إلا بالله، والحمد لله، ربنا رزقنا بحبيبة كريم محمود عبدالعزيز، نورتي الدنيا".
كانت هذه تفاصيل خبر كريم محمود عبدالعزيز عن اسم مولودته الجديدة: "أبويا اللي اختاره" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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