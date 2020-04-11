كريم محمود عبدالعزيز عن اسم مولودته الجديدة: "أبويا اللي اختاره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان كريم محمود عبدالعزيز أن والده الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، هو الذي اختار اسم ابنته "حبيبة" التي رزق بها أمس الجمعة.

ونشر كريم صورة ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق كريم على الصورة: " الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه. الاسم اللي أبويا اختاره معايا حبيبة كريم محمود عبد العزيز.

أضاف كريم : "اللهم انبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها، وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى".

وكان المنتج محمد محمود عبدالعزيز نشر صورة،أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: ما شاء الله ولا حول ولاقوة إلا بالله، والحمد لله، ربنا رزقنا بحبيبة كريم محمود عبدالعزيز، نورتي الدنيا".