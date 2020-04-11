بينها فيلمان لجورج كلوني وبريانكا شوبرا.. أبرز أفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحرص العديد من القنوات الفضائية، على عرض مجموعة متنوعة من الأفلام، لجذب قطاع كبير من الجمهور، تزامنا مع تواجد أغلب المواطنين في المنازل، التزاما بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها العديد من الدول، للحد من تفشي فيروس كورونا المتسجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة الليلة على شبكة "MBC".

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في الساعة 10 مساءً تعرض القناة فيلم Mike and Dave Need Wedding Dates، بطولة ماري هولاند، شوجار لاين بيرد، ستيفن روت، ويندي وليامز.

تدور أحداث القصة حول شقيقين يقومان بوضع إعلان على الإنترنت من أجل الحصول على فتاة لكل منهما كرفيقة زفاف معه لحضور زفاف أخته في هاواي، ولكن مع انتشار الإعلان بشكل كبير على الإنترنت تخرج الأمور عن السيطرة بتدافع العديد من الفتيات لحضور المناسبة معهما.

في الساعة 12 منتصف الليل، تعرض الفناة فيلم Project X، بطولة مايلز تيلر، أوليفر كوبر، جوناثان دانيال براون.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب المراهقين، يجتمعون فى حفلة تخرجهم من المدرسة الثانوية، لكن الأمور تخرج عن السيطرة، وتنقلب الحفلة رأسًا على عقب.

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في الساعة التاسعة مساءً تعرض الفناة فيلم The Descendants، بطولة جورج كلوني ومات كوربوري وجودي جرير.

تدور الأحداث حول مات (جورج كلوني) محامي ثري يحاول إعادة العلاقات الأسرية بينه، وبين ابنتيه بعد دخول زوجته إليزابيث في غيبوبة نتيجة حادث مؤلم، حيث ترقد بين الحياة والموت، وتتوالى الأحداث في ميلودراما اجتماعية عندما يكتشف إدمان ابنته الكبرى وجحود الصغرى محاولًا توطيد تلك العلاقة أملًا في إنقاذ ما تبقى من الأسرة التي هى حلمه اﻷول.

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في الساعة 11 مساءً، تعرض القناة فيلم manchester by the sea، بطولة كيسي أفليك، وميشيل ويليامز، وكيلي شاندلر، وميسي ياجر.

تدور الأحداث عقب وفاة (جو) بعد صراع طويل مع المرض، يضطر شقيقه (لي شاندلر) للعودة إلى مسقط رأسه في مدينة مانشستر المطلة على البحر، ويجد أنه مضطر اﻵن للعناية بابن شقيقه (باتريك) وأن يكون وصيًا عليه حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر حسب وصية شقيقه، ومن هنا يستعيد (لي) كل الذكريات التي دفعته لترك مدينة مانشستر.

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في الساعة التاسعة مساءً تعرض القناة فيلم Gunday، بطولة رانفير سينج، أرجون كابور، بريانكا شوبرا، عرفان خان.

تدور أحداث الفيلم في جو الدراما الممزوج بالحركة) عن فترة من أصعب الفترات التي مرت على مدينة كلكتا وتحديدًا في فترة السبعينات. تتميز تلك الفترة أنها كانت مليئة بالاضطرابات والنزاعات وعدم الاستقرار. يرصد الفيلم حياة بيكرام (أرجون كابور) وبالا (رانفير سينج)، يكشف الفيلم قصة صبية، صبية أصبحوا لاجئين، لاجئين حملوا السلاح ثم تحولوا لقطاع طرق. ورغم كل ذلك لكنهم محبوبين ومشهورين ومتهورين وشجعان وأصحاب قوة ونفوذ.

في الساعة 12 إلا ربع تعرض القناة فيلم Raaz 3: the third dimension، بطولة بيباشا باسو، إيمران هاشمي، إيشا جويتا.

تعيش (شانايا) الممثلة المشهورة قصة حب عاطفية مع المخرج الوسيم (أديتيا) ، و على الرغم من تألقها ونجاحها الكبير ، إلا أن كل هذا النجاح يبدأ في الانتهاء مع ظهور الممثلة الشابة (سانجانا) في أول فيلم من بطولتها ، حيث تشعر (شانايا) أنها أصبحت منسية من قِبَلِ جمهورها ، ولا تحصل على أي تقدير منهم ، بينما يتمنى الجميع العمل مع (سانجانا) ، فيقوم المخرج (أديتيا) بتركها من أجل (سانجانا) ، فتصاب (شانايا) بالجنون ، وهي تشاهد حياتها تتساقط أمامها ، وتقرر اللجوء إلى السحر الأسود لتدمير حياة (سانجانا) .

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تعرض القناة في الساعة 11 ونصف مساءً الجزء الثاني من فيلم john wick، بطولة كيانو ريفز، روبي روز، بريدجيت مويناهان.

تدور أحداث الفيلم حول القاتل المأجور (جون ويك)، الذي يواصل من جديد واحدة من مغامراته الجديدة المليئة بالأخطار المميتة والخصومات العديدة من كل حدب وصوب، حيث يعود لعالم الجريمة من جديد ليسدد دين مستحق عليه، ويكتشف أن هناك مكافأة مالية موضوعة لمن ينجح في القضاء عليه.