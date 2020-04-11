فيديو| هيفاء وهبي مفاجأة أحدث كليبات إليسا "هنغني كمان وكمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت المطربة اللبنانية إليسا، منذ قليل، أحدث كليباتها "هنغني كمان وكمان"، عبر القناة الخاصة لشركة روتانا بموقع "يوتيوب".

وكان أحد مفاجاَت الكليب، هو ظهور النجمة هيفاء وهبى من داخل منزلها.

أغنية "هنغني كمان وكمان" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع إلهامي تهيمة.

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وروجت إليسا للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت:"لا أحد يجعل هذه أسعد منك هيفاء وهبي، شكرا لك على هذا الظهور، دعونا نشارك الحب والسعادة في كل مكان".

وكانت إليسا قد أعلنت تأجيل طرح ألبومها الجديد، بسبب الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان والعالم أجمع، المتمثلة في فيروس كورونا المستجد، وغردت عبر "تويتر": "صحيح الألبوم رح يتأجل شوي بسبب كورونا، ولأنو ما عم فينا نخلص التنفيذ بمراحله النهائية، بس هالموضوع ما رح يبعّدني عنكن كتير.. بوعدكن إنو قريبا... هنغني كمان وكمان".