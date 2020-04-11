غدًا.. سمية الخشاب تلاقي جمهورها "لايف" على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تلاقي الفنانة سمية الخشاب جمهورها، غدا في بث مباشر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على تطبيق "تيك توك".

ونشرت سمية صورة دعائية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تابعوا حسابي وانتظروني غدا 12 أبريل، الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية في بث مباشر على تيك توك".

وطرحت الفنانة سمية الخشاب، يوم 5 فبراير الماضي، كليب أغنية "عربية أنا"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "عربية أنا" كلمات هشام صادق وحسن محمد، ومن ألحان سمية الخشاب، ومن توزيع محمود الشاعري، وميكس وماستر كريم عبدالوهاب، ومن إخراج رندلي قديح.