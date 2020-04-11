رامي جمال عن رفض دفن طبيبة الدقهلية :"اتعظوا من الابتلاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المطرب رامي جمال عن حزنه الشديد، بسبب منع أهالي إحدى قرى محافظة الدقهلية، دفن جثمان طبيبة توفيت أثناء علاجها من فيروس كورونا المستجد.

وكتب رامي جمال منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"،: "الخوف المبالغ فيه وقساوة القلوب وقلة الرحمة تجاه دفن الدكتورة شهيدة كورونا بيخوفني جدا".

وأضاف رامي: "يا عباد الله اتعظوا من الابتلاء وصفوا النوايا، يا ترى المعترضين على دفنها يحبو لو توفاهم الله بالمرض نفسه يحصلهم نفس المصير، يا حزن أهلها مليون مرة، سواء على استشهاد بنتهم أو على جحود أهل قريتها ".

تمكنت قوات الأمن بالدقهلية، اليوم، من دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بمقابر قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بعدما رفض أهالي قريتي"شبرا البهو" و"ميت العامل" دفنها بمقابر القريتين.