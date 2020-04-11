محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: تواصل وزارة الثقافة تقديم الحفلات والمسرحيات عبر قناتها على يوتيوب، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك". وتعرض الفناة في التاسعة مساءً سهرة مع أوركسترا القاهرة السيمفوني "حفل الفنان العالمي زامفير". Advertisements أما في الساعة 10 والنصف مساءً تعرض القناة مسرحية ولاد الحب والغضب، بطولة أحمد راتب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. حفل للفنان العالمي زامفير ومسرحية "أولاد الحب والغضب" على قناة وزارة الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.