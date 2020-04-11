تراند اليوم : بعد فضحية الدقهلية.. فنان مصري شهير يعلن فتح مقابر عائلته لضحايا فيروس كورونا

بعد فضيحة محافظة الدقهلية المصرية، ورفض قريتين استقبال جثمان طبيبة توفت بفيروس كورونا ، أعلن الفنان عمرو سعد، تقديم مدافن عائلته الخاصة، لضحايا فيروس كورونا من الأطباء والممرضين والعاملين بالأطقم الطبية، المواجهين لفيروس كورونا.

ونشر سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه مستعد أن يساعد أسره متوفي الأطقم الطبية، ولم أتردد لحظة في المساعدة، قائلا: “مستعد أن أشيل النعش وأساهم في الدفن بأيدي إحنا مصريين رجالة ومش بنخاف، ونحترم قدسية الموت”.



وتابع: “مش معقول اللي أنا شوفته وشئ مخيف إحنا في وقت الحروب مكناش كدا ومش ممكن تكون ديه اخلاقنا، وهذا حادث فردي.. وديه حاجه غريبة علينا”.