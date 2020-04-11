شاهد .. صورة نادرة تجمع بين الزعيم عادل إمام مع أولاده

نشر النجم الكبير عادل إمام صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر الزعيم من خلالها برفقة أولاده Advertisements المخرج رامي إمام، والفنان محمد إمام، وسارة إمام. المخرج رامي إمام، والفنان محمد إمام، وسارة إمام. ومن ناحية آخرى يستعد النجم الكبير عادل إمام لعرض مسلسله فلانتينو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة كل من عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين. قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة كل من عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين.

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