بحفل أون لاين .. حمزة نمرة يمتع جمهوره ويتصدر ترند تويتر

تصدر المطرب حمزة نمرة، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لليوم الثاني على التوالي، بعد بث حفله مباشر على موقع يوتيوب امس.



ودعا المطرب حمزة نمرة جمهوره للحفل الذي أعلن أنه بثه الليلة عبر موقع

الفيديوهات يوتيوب، وذلك في تغريدة له عبر حسابه على تويتر قائلا: “كونوا في الموعد”.

وقدم حمزة نمرة حفلا مباشرا من منزله عبر موقع يوتيوب في تمام العاشرة مساءً، في

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إطار تسلية الجمهور في فترة حظر التجوال المفروضة على الجميع بسبب فيروس كورونا المستجد ، للحد من انتشاره وسط المواطنين.



يذكر أنه سبق حمزة نمرة إلى هذه الخطوة عد. من المطربين منهم تامر عاشور الذي كان قد قدم حفلا مباشرا لجمهوره عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والفنانة أصالة، وعلي الحجار.