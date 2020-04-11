ميساء المغربي تكشف حقيقة اتهامها بتعاطي المخدرات

تصدرت الفنانة ميساء المغربي محركات البحث عقب تداول أخبار تخص إلقاء القبض عليها في دبي بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.

لكن سرعان ما نفت المغربي هذه الأقاويل المتداولة وأكدت أنها قدمت بلاغ لشرطة دبي ضد من اتهمها وكل المؤسسات

الصحفية التي نشرت خبر اتهامها.

وذكرت ميساء المغربي إن الكره والحقد اللذان ملئوا قلوب البشر كانوا سبب في غضب الله علينا وإرساله فيروس الكورونا المستجد.

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وأضافت أنها تتعرض لحملة تشوية ممنهجة وإن ما تعرضت له هو جريمة إلكترونية، كما اعربت عن حزنها على أهلها وزوجها من سماع تلك الإشاعات عنها وأنها فوق مستوى الشبهات.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخبار تخص اشتراك ميساء المغربي في تعاطي المخدرات في شقة بدبي هي وعدد من مشاهير السوشيال ميديا.