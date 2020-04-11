طلبت الفنانه الاستعراضية الروسية "يانا جمال" من جمهورها ومتابعيها الابتعاد عن التشاؤم ودعوة للتفاؤل. وقالت "يانا" فى تصريحات صحفية: علينا الابتعاد عن التشاؤم ونكون متفائلين ولازم كلنا نكون ايجابيين و ونبعد كلنا عن التشاؤم و عن كل الأفكار السلبية . كلنا نكون ايجابيين و ونبعد كلنا عن التشاؤم و عن كل الأفكار السلبية . Advertisements وأضافت مفيش حاجه لما نستحمل كمان اسبوعين تانى فى البيت المهم سلامة صحتك وصحة أولادك وسلامة البلد . كمان اسبوعين تانى فى البيت المهم سلامة صحتك وصحة أولادك وسلامة البلد . وأكدت علينا الالتزام بالتوجيهات التى تصدرها الدولة و وزارة الصحة، خليك بالبيت من أجل سلامتك و سلامة اسرتك و بلدك .

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كانت هذه تفاصيل خبر يانا جمال لمتابعيها: علينا الالتزام بتوجيهات الدولة حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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