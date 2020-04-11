يستعد كل من حسن هيكل وحسين هيكل المعروفين بفريق Hekal Twins لتصوير أغنية جديدة بعنوان مظابيط خلال الأيام المقبلة.
وكشفا في بيان لهم عن سبب إيقاف بدء تصوير الكليب في الفترة الماضية، مشيران إلى أن سوء الأوضاع التي تمر بهاالبلاد بسبب فيروس كورونا، مؤكدان بأن سيتم استكمال التحضيرات التصوير خلال أيام.
وأغنية مظابيط، من كلمات الشاعر الشاب أمير شيكو، وألحان أحمد بيشو.
وكشف هيكل توينز موعد طرح فيلم جلوبال قائلان: لم يتمتحديد موعد عرض له حتي الآن .. والكواليس مع الفنان القدير أحمد صيام والفنانة القديرة أحلام الجريتلي والفريق العمل ككل كانت رائعة للغاية.
يذكر أن تم تكريم حسن وحسين هيكل على مشاركتهما في حملة تبرع بالدم بالأقصر من الدكتور محمد البغدادي، وذلك بمشاركة عدد غفير من نجوم الفن وأهالي محافظة الأقصر .
كانت هذه تفاصيل خبر هيكل توينز يستعدان لطرح مظابيط .. بعد مشاركتهما في جلوبال لـ أحمد صيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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