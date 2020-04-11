هيكل توينز يستعدان لطرح مظابيط .. بعد مشاركتهما في جلوبال لـ أحمد صيام

يستعد كل من حسن هيكل وحسين هيكل المعروفين بفريق Hekal Twins لتصوير أغنية جديدة بعنوان مظابيط خلال الأيام المقبلة.

وكشفا في بيان لهم عن سبب إيقاف بدء تصوير الكليب في الفترة الماضية، مشيران إلى أن سوء الأوضاع التي تمر بها

البلاد بسبب فيروس كورونا ، مؤكدان بأن سيتم استكمال التحضيرات التصوير خلال أيام.

وأغنية مظابيط، من كلمات الشاعر الشاب أمير شيكو، وألحان أحمد بيشو.

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وكشف هيكل توينز موعد طرح فيلم جلوبال قائلان: لم يتم

تحديد موعد عرض له حتي الآن .. والكواليس مع الفنان القدير أحمد صيام والفنانة القديرة أحلام الجريتلي والفريق العمل ككل كانت رائعة للغاية.

يذكر أن تم تكريم حسن وحسين هيكل على مشاركتهما في حملة تبرع بالدم بالأقصر من الدكتور محمد البغدادي، وذلك بمشاركة عدد غفير من نجوم الفن وأهالي محافظة الأقصر .