نصحت الفنانة الشابة مروة الأزلي جمهورها بالتزام المنازل تجنبًا لتفشي مرض الكورونا المستجد، وحتى لا يصيب الناس الضجر من كثرة الجلوس في البيوت روجت مروة لفكرة التصوير في المنزل والقيام بفوتو سيشن من داخل المنازل. المنزل والقيام بفوتو سيشن من داخل المنازل. نشرت الأزلي أحدث إطلالاتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وحصلت على إشادات جماهيرية بالصورة فتجاوزت نسبة الإعجاب بالصورة الألف في غضون دقائق من نشرها لها. إشادات جماهيرية بالصورة فتجاوزت نسبة الإعجاب بالصورة الألف في غضون دقائق من نشرها لها. Advertisements يذكر أن مروة الأزلي تصدرت محركات البحث بسبب صورة نشرتها من كواليس فيلم صندوق الدنيا أثناء ارتدائها لملابس شعبية ووقوفها خلف عربة كبدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة .. مروة الأزلي تروج لحملة خليك بالبيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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