ما سر اختيار كريم محمود عبد العزيز اسم "حبيبة" لطفلته؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​كريم محمود عبد العزيز​ عن السر وراء اطلاق اسم حبيبة على طفلته التي رزق بها مؤخرا.

وكتب كريم على صفحته الخاصة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، الاسم اللي أبويا اختاره معايا.. حبيبة كريم محمود عبد العزيز.. اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها، وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى".

الجدير ذكره ان كريم محمود عبد العزيز كان قد شارك مؤخرا بمسلسل "هوجان" ، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن بطولة محمد إمام، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد.

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